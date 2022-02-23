Путин рассказал о важнейшей государственной задаче

Вооруженные силы России служат гарантией спокойной жизни граждан, поступательного развития страны, при этом обеспечение обороноспособности остается важнейшей задачей для государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - отметил он.

Видео дня

По словам президента, призывы России к обеспечению равной и неделимой безопасности остаются без ответа.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", - констатировал глава российского государства.

При этом, продолжил он, "призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа".

Путин заявил, что Россия открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем.

"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем", - сказал Путин.

Однако, продолжил он, "интересы России и безопасность" ее граждан являются безусловными.

"Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Россия открыта для прямого и честного диалога, а также поиска дипломатических развязок самых сложных международных проблем, но интересы страны и безопасность ее граждан являются приоритетом, заявил Путин.

"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем", - сказал Путин. Однако, продолжил он, "интересы России и безопасность" ее граждан являются безусловными. "Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Международная обстановка складывается непросто и таит новые угрозы, но призывы Москвы к созданию системы равной и неделимой безопасности для всех стран остаются без ответа, заявил Путин.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", - констатировал глава российского государства.