Захарова высмеяла Кличко за незнание истории

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Российский дипломат отреагировала в своем телеграм-канале на заявление Кличко о том, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва».

«Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых», - написала Захарова.

Заявление мэра Киева прокомментировал также историк Борис Юлин. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что Киевская Русь в свое время так не назвалась, этот термин значительно позже придумали ученые.