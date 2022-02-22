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37 минут назад

Захарова высмеяла Кличко за незнание истории

Вероника Полынина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу Киевской городской администрации Виталия Кличко в незнании истории.

Захарова высмеяла Кличко за незнание истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский дипломат отреагировала в своем телеграм-канале на заявление Кличко о том, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва».

«Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых», - написала Захарова.

Заявление мэра Киева прокомментировал также историк Борис Юлин. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что Киевская Русь в свое время так не назвалась, этот термин значительно позже придумали ученые.

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Юлин также отметил, что земли Донбасса в состав Киевской Руси не входили.

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