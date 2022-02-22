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46 минут назад

Канцлер ФРГ не исключил новых санкций против России в случае вторжения на Украину

ТАСС

Запад может ввести новые санкции в отношении Москвы в случае "полномасштабного военного вторжения" России на Украину. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц во вторник в эфире телеканала RTL.

Шольц допустил новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

"Это [дипломатические усилия] непросто, когда кто-то так полон решимости, как Путин", - сказал Шольц.

По его оценке, Москва давно подготовилась к реализации плана признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Если сейчас все начнут перебирать в учебниках истории, где раньше находились границы, то у нас будет впереди немирное время", - предупредил канцлер.

"Мы в состоянии принять решение о новых санкциях, если случится то, чего нельзя исключать при наращивании военных сил, <...> и дело действительно дойдет до полномасштабного военного вторжения со стороны России на Украину", - продолжал он.

Канцлер призвал сделать все, чтобы не допустить этого. Он снова подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР несовместимо с международным правом и нарушает суверенитет Украины.

Глава правительства считает важным "в ЕС и ФРГ сделать все для того, чтобы обеспечить энергобезопасность". По его словам, власти "сделают все, чтобы различным путями получать газ". Во вторник Шольц заявил об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.

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