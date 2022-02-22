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31 минуту назад

Боррель: Путина нет в санкционном списке

Елена Прошина

Страны Евросоюза единогласно решили принять пакет санкций против России, который нанесет стране большой ущерб. Об этом на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета объединения в Париже заявил глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

Боррель: Путина нет в санкционном списке
Фото: ReutersReuters

В частности, Боррель сообщил, что в черный список ЕС вошли все (351) депутаты Госдумы, проголосовавшие за независимость ДНР и ЛНР. При этом президент России Владимир Путин в нем не значится.

Еще, по словам Борреля, Евросоюз включил в список 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. Помимо этого РФ ограничат доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Также Боррель одобрил решение Германии остановить сертификацию «Северного потока —2». Он подчеркнул, что ЕС продолжит дипломатические усилия, в том числе в ООН и ОБСЕ, чтобы «вернуть Россию за стол переговоров».

Кроме того Боррель заявил, что в ЕС готовы ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия РФ.

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