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19 минут назад

Совфед разрешил использовать армию в Донбассе

Вероника Полынина

Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента России Владимира Путина об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, передает РИА «Новости».

Соответствующее постановление было единогласно принято 153 сенаторами на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», - говорится в постановлении Совфеда.

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Зеленский отказался вывести войска из Донбасса

Президент России после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документы ратифицировали в Государственной думе и в Совете Федерации. Члены обеих палат парламента поддержали решение президента единогласно.

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