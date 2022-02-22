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1 час назад

«Неизбежное решение»: военный эксперт о признании Донбасса

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Это неизбежное и естественное решение. Никакого удивления оно у меня не вызвало. Но это, наверное, надо было делать раньше. Что меня действительно впечатлило - это выступление Путина. Жалко только, что он с ним не выступил в 1991-1992 году. Вот тогда бы идеологическая основа под новую Россию была бы создана. Я рассматриваю это решение как очень важный шаг в отношении всего "русского мира", как определенное действие в отношении тех 20 млн русских, которые в результате развала СССР остались брошенными в других регионах и республиках. Кстати сказать, это имеет прямое отношение и к Казахстану, и к Узбекистану, и к Киргизии, и к Молдавии. Поэтому я бы смотрел на эту проблему значительно шире. В том числе я бы посмотрел на эту проблему шире в рамках нарастающего противоборства России и Запада, то есть откровенного перехода Запада от концепции силового принуждения к военно-силовому. Это был серьезный щелчок, который показывает готовность России сопротивляться такому давлению, в том числе не бояться угроз санкционного давления и прочего. Но в любом случае признание двух республик - это один из шагов. Я бы, конечно, признал их в административных границах, тех, которые были, - это было бы более справедливо. А еще бы и сделал заявку в отношении как минимум Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей, потому что в принципе там ситуация не менее острая. Я думаю, что развал этого бандитского украинского государства закончится достаточно быстро. Потому что оно существует до тех пор, пока остается что-то для разворовывания. А остается все меньше и меньше. Все равно неизбежно нужно будет решать, что делать с Новороссией, другими регионами и с теми русскими, которые будут вынуждены жить в этом проклятом государстве».
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Эксперт также ответил на вопрос о том, продолжат ли украинские власти вести военные действия в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР.

«Уверен, что да. Потому что Украина и то, что от нее осталось, - это инструмент Соединенных Штатов. Я имею ввиду не украинский народ, а тех чиновников, военнослужащих, которые пока что еще преданы режиму. Таких немного. На Украине все больше и больше понимают, что США и их союзники в Европе не обеспечат им ни процветания, ни безопасности. Поэтому их просто еще какое-то время будут использовать. Думаю, что недолго. А как их можно недолго использовать? Заставить их повоевать», - отметил профессор.

Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР 21 февраля. Церемония подписания документов признания транслировалась в эфире федеральных телеканалов. В ней участвовали президент России, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В ходе церемонии был также подписан договор о сотрудничестве с Россией.

О решении признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил в ходе обращения к гражданам РФ. Он отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность на Украине, однако уровень угроз возрастает, и Россия имеет право принимать ответные меры.

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