«Неизбежное решение»: военный эксперт о признании Донбасса

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Эксперт также ответил на вопрос о том, продолжат ли украинские власти вести военные действия в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР.
«Уверен, что да. Потому что Украина и то, что от нее осталось, - это инструмент Соединенных Штатов. Я имею ввиду не украинский народ, а тех чиновников, военнослужащих, которые пока что еще преданы режиму. Таких немного. На Украине все больше и больше понимают, что США и их союзники в Европе не обеспечат им ни процветания, ни безопасности. Поэтому их просто еще какое-то время будут использовать. Думаю, что недолго. А как их можно недолго использовать? Заставить их повоевать», - отметил профессор.
Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР 21 февраля. Церемония подписания документов признания транслировалась в эфире федеральных телеканалов. В ней участвовали президент России, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В ходе церемонии был также подписан договор о сотрудничестве с Россией.
О решении признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил в ходе обращения к гражданам РФ. Он отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность на Украине, однако уровень угроз возрастает, и Россия имеет право принимать ответные меры.