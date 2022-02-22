«Неизбежное решение»: военный эксперт о признании Донбасса

«Уверен, что да. Потому что Украина и то, что от нее осталось, - это инструмент Соединенных Штатов. Я имею ввиду не украинский народ, а тех чиновников, военнослужащих, которые пока что еще преданы режиму. Таких немного. На Украине все больше и больше понимают, что США и их союзники в Европе не обеспечат им ни процветания, ни безопасности. Поэтому их просто еще какое-то время будут использовать. Думаю, что недолго. А как их можно недолго использовать? Заставить их повоевать», - отметил профессор.