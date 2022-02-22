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1 час назад

Посла России в Стокгольме вызывали в МИД Швеции

Говорит Москваиещё 3

Это стало реакцией на признание Москвой ДНР и ЛНР, заявила глава внешнеполитического ведомства Анн Линде.

Российского посла в Швеции вызвали в МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый заместитель министра иностранных дел при согласовании с другими странами ЕС вызвал посла России Виктора Татаринцева, чтобы выразить решительное осуждение Швецией признания Россией ДНР и ЛНР», — отметила дипломат.

В понедельник Владимир Путин заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент России поручил МИДу установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях.

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