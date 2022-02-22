Российского посла в Швеции вызвали в МИД

«Первый заместитель министра иностранных дел при согласовании с другими странами ЕС вызвал посла России Виктора Татаринцева , чтобы выразить решительное осуждение Швецией признания Россией ДНР и ЛНР», — отметила дипломат.

В понедельник Владимир Путин заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент России поручил МИДу установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях.