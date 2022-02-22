Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи

Кремль предвидел спекуляции на тему о восстановлении Российской империи после объявления о признании ДНР и ЛНР, но это не соответствует действительности. Об этом президент России Владимир Путин завил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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В разговоре глава государства подчеркнул, что решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР принято, а спекуляции на эту тему не стали сюрпризом.

«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской Империи, это не соответствует действительности», - цитирует Путина РБК.