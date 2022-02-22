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1 час назад

Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи

Елена Прошина

Кремль предвидел спекуляции на тему о восстановлении Российской империи после объявления о признании ДНР и ЛНР, но это не соответствует действительности. Об этом президент России Владимир Путин завил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин ответил на обвинения в восстановлении Российской империи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре глава государства подчеркнул, что решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР принято, а спекуляции на эту тему не стали сюрпризом.

«Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской Империи, это не соответствует действительности», - цитирует Путина РБК.

Ранее западные СМИ выразили уверенность, что признанием республик Донбасса Путин хотел приблизить возможность восстановления СССР. В частности, газета New York Times полагает, что президент России рассчитывает исправить то, что он долгое время считал одной из самых серьезных катастроф ХХ века - распад СССР. Украина является частью этого плана по восстановлению «должного места РФ среди мировых держав».

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