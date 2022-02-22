Песков назвал главную цель России по Донбассу

"Решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности", - пояснил Песков. "Главная цель - сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.