Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов впервые выступил в Государственной Думе после своего выздоровления от COVID-19. Соответствующие кадры из российского парламента публикуют новостные Telegram-каналы.

Во время своего выступления руководитель КПРФ поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также заявил о том, что коммунисты являются главными союзниками в борьбе с нацизмом и фашизмом.