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11 минут назад

Зюганов впервые после выздоровления выступил в Думе. Видео

Александр Кузьмин

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов впервые выступил в Государственной Думе после своего выздоровления от COVID-19. Соответствующие кадры из российского парламента публикуют новостные Telegram-каналы.

Во время своего выступления руководитель КПРФ поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также заявил о том, что коммунисты являются главными союзниками в борьбе с нацизмом и фашизмом.

Сегодня в Государственной Думе проходит заседание по вопросу ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР.

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