Раскрыта реакция Жириновского на решение Путина по ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретил «ликованием» решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает URA.RA со ссылкой на пресс-службу партии.
«Он ликовал, сейчас происходит то, о чем Владимир Вольфович говорил десятилетиями», — заявили в ЛДПР.
Напомним, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 политик сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью.
В партии отмечали, что заболевший Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.
22 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Жириновский идет на поправку. Накануне политик выписался из той же больницы, где проходит лечение глава ЛДПР.