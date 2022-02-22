Раскрыта реакция Жириновского на решение Путина по ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретил «ликованием» решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает URA.RA со ссылкой на пресс-службу партии.

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«Он ликовал, сейчас происходит то, о чем Владимир Вольфович говорил десятилетиями», — заявили в ЛДПР.

Напомним, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 политик сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью.

В партии отмечали, что заболевший Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.