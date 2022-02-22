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9 минут назад

Глава комитета по СНГ Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах одноименных областей

Вечерняя Москва

Глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

В РФ уточнили, в каких границах признают ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также сообщил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в их фактических границах.

Согласно конституциям Донецкой и Луганской народных республик, их заявленная территория соответствует границам одноименных украинских областей. При этом по факту контролируемая ДНР и ЛНР территория по площади в два раза меньше.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

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