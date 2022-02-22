В РФ уточнили, в каких границах признают ДНР и ЛНР

Глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

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Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также сообщил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в их фактических границах.

Согласно конституциям Донецкой и Луганской народных республик, их заявленная территория соответствует границам одноименных украинских областей. При этом по факту контролируемая ДНР и ЛНР территория по площади в два раза меньше.