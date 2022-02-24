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33 минуты назад

Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии Киева

ТАССиещё 13

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева
Фото: ReutersReuters

"На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, - сказал он. - Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств".

Как сообщил Песков, "главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины".

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