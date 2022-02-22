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20 минут назад

Путин поручил обеспечить ВС РФ функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР

ТАССиещё 1

Вооруженные силы России будут осуществлять функции по поддержанию мира на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в тексте указов президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Путин дал указания российским военным по поддержанию мира в ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

"В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора <…> [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира", - говорится в одном из пунктов указа, касающегося признания независимости ДНР.

Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

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