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36 минут назад

В Госдуме уточнили границы признания ДНР и ЛНР

News.ruиещё 7

Россия намерена признать ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников. По его словам, которые приводит ТАСС, при принятии такого решения будут учитываться итоги референдума о самоопределении республик 2014 года.

Уточнены границы признания ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже, - отметил Калашников.

Ранее комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ единогласно решили рекомендовать нижней палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, передаёт РИА Новости. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании 22 февраля. В свою очередь парламент ДНР в этот день рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией.

До этого член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в границах, которые фактически установлены в настоящее время. По его словам, прежние границы украинских регионов находится за рамками юридических действий.

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