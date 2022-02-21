В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
21 минуту назад

Путин: украинскую государственность разъела коррупция

Вероника Полынина

Украина никогда не имела своей государственности и шла по пути копирования чужих моделей, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по ситуации на Донбассе. Трансляция видеообращения доступна на «Рамблере».

Путин: украинскую государственность разъела коррупция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что украинскую государственность разъела коррупция, чем и воспользовались в 2014 году радикалы при поддержке Запада.

Во время событий на Майдане посольство США в Киеве выделяло организаторам переворота по 1 млн долларов в год, крупные суммы «нагло переводились на банковские счета лидеров оппозиции», отметил президент.

По словам Путина, захватившие власть радикалы организовали настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Он напомнил о трагических событиях в Одессе, в которых погибли не менее 45 человек.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», - заявил он.

После переворота жизнь простых украинцев не стала лучше.

«У людей на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится выживать. Промышленность либо лежит на боку, либо уничтожена вовсе», - констатировал Путин.

С 2014 тарифы на Украине выросли почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для хозяйств — в десятки раз, отметил российский президент.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители