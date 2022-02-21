Путин: украинскую государственность разъела коррупция

Украина никогда не имела своей государственности и шла по пути копирования чужих моделей, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по ситуации на Донбассе. Трансляция видеообращения доступна на «Рамблере».

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Он отметил, что украинскую государственность разъела коррупция, чем и воспользовались в 2014 году радикалы при поддержке Запада.

Во время событий на Майдане посольство США в Киеве выделяло организаторам переворота по 1 млн долларов в год, крупные суммы «нагло переводились на банковские счета лидеров оппозиции», отметил президент.

По словам Путина, захватившие власть радикалы организовали настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Он напомнил о трагических событиях в Одессе, в которых погибли не менее 45 человек.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», - заявил он.

После переворота жизнь простых украинцев не стала лучше.

«У людей на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится выживать. Промышленность либо лежит на боку, либо уничтожена вовсе», - констатировал Путин.