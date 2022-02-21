Козак: Украине и Западу Донбасс не нужен

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Запад хотят заморозить ситуацию в Донбассе вместо решения конфликта.

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Как подчеркнул Козак в ходе выступления на заседании Совета безопасности, действия Киева западных стран показывают, что им не нужны территории Донбасса.

По мнению политика, Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса. Кроме того, ответственность за ситуацию там и содержание региона хотят переложить на Москву.