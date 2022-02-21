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35 минут назад

Козак: ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен

ТК «Звезда»иещё 6

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Запад хотят заморозить ситуацию в Донбассе вместо решения конфликта.

Козак: Украине и Западу Донбасс не нужен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнул Козак в ходе выступления на заседании Совета безопасности, действия Киева западных стран показывают, что им не нужны территории Донбасса.

По мнению политика, Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса. Кроме того, ответственность за ситуацию там и содержание региона хотят переложить на Москву.

Заместитель руководителя администрации главы государства добавил, что переговорный процесс по Минским соглашениям стоит на нулевой отметке с 2015 года.

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