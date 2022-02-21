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26 минут назад

В США назвали условие встречи Путина и Байдена

Вероника Полынина

Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным возможна при условии, что Россия не вторгнется на Украину, однако все признаки указывают на подготовку Москвой «масштабного нападения». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА «Новости».

В США назвали условие встречи Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу NBC Салливан рассказал, что вопрос о возможности российско-американского саммита накануне задавал Джо Байдену его французский коллега Эммануэль Макрон.

«Когда президент Макрон спросил вчера президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не вторгнется, конечно, президент Байден ответил: "Да"», - сообщил американский советник.

Байден попросил Макрона о встрече с Путиным

При этом, по его словам, размещение российских сил на границе «указывает на то, что они готовятся к масштабной атаке на Украину». Он отметил, что вторжение возможно «в ближайшие часы или дни».

По словам Джейка Салливана, Вашингтон «не закрывает дверь для дипломатии» и попыток решить конфликт мирным путем. Но в случае нападения США и союзники готовы «решительно ответить» России.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. В Елисейском дворце также подчеркнули, что встреча пройдет, только если Россия не вторгнется на Украину.

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