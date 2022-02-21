В США назвали условие встречи Путина и Байдена

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В интервью телеканалу NBC Салливан рассказал, что вопрос о возможности российско-американского саммита накануне задавал Джо Байдену его французский коллега Эммануэль Макрон.

«Когда президент Макрон спросил вчера президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не вторгнется, конечно, президент Байден ответил: "Да"», - сообщил американский советник.

При этом, по его словам, размещение российских сил на границе «указывает на то, что они готовятся к масштабной атаке на Украину». Он отметил, что вторжение возможно «в ближайшие часы или дни».

По словам Джейка Салливана, Вашингтон «не закрывает дверь для дипломатии» и попыток решить конфликт мирным путем. Но в случае нападения США и союзники готовы «решительно ответить» России.