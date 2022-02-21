Путин поздравил Веру Алентову с 80-летием

"Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ. Каждая ваша роль и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, и в кино - свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к избранному делу", - говорится в сообщении.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит и сегодня. На сцене и в кино Алентова сыграла десятки ролей. Широкую известность получила после выхода картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где исполнила роль Екатерины Тихомировой.