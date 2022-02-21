Захарова высмеяла CBS из-за «приказа о вторжении» на Украину

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на сообщение корреспондента CBS News Дэвида Мартина о том, что «приказ о вторжении» РФ на Украину якобы передан войскам, сообщают «Известия».
«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, намекнув на доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины, который появился на сайте немецкого издания Bild 5 февраля.
«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в эфире CBS корреспондент Дэвид Мартин.
При этом никакие доказательства этого приведены не были.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает, что Москва совершит нападение на Украину в ближайшие дни. По словам главы белого дома, Россия якобы намерена атаковать Киев, где живут «2,8 миллиона невинных людей».