Захарова высмеяла CBS из-за «приказа о вторжении» на Украину

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на сообщение корреспондента CBS News Дэвида Мартина о том, что «приказ о вторжении» РФ на Украину якобы передан войскам, сообщают «Известия».

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«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, намекнув на доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины, который появился на сайте немецкого издания Bild 5 февраля.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в эфире CBS корреспондент Дэвид Мартин.

При этом никакие доказательства этого приведены не были.