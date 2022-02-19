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1 час назад

Володин заявил о попытках политиков Запада оправдать Киев

Lenta.ruиещё 3

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вместо беспокойства за жизни людей, которые проживают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), политики Запада пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в адрес России угрозы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил о попытках политиков Запада оправдать Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов», — заявил политик.

Также Володин сообщил, что депутаты на пленарном заседании во вторник, 22 февраля, обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы», — сообщил он.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.

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