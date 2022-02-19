Посол России обвинил США в откровенной лжи

«В Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину. Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России», – написал посол в Facebook.