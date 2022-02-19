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2 часа назад

Посол РФ обвинил США в откровенной лжи

Свободная прессаиещё 1

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что власти США продолжают лгать и развернули против РФ настоящую кампанию по дезинформации.

Посол России обвинил США в откровенной лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину. Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России», – написал посол в Facebook.

Антонов отметил, что никакого «российского вторжения» не планируется, а обвинения со стороны США в эскалации конфликта беспочвенны.

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Ранее «СП» писала о том, что временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян поручил обозначить регионы РФ, в которых будут готовы принять беженцев с Донбасса.

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