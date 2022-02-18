Крым оказался готов принять один миллион беженцев из Донбасса

Крым оказался готов принять любое количество беженцев из Донбасса, даже если потребуется разместить один миллион человек. Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова, координатор интеграционного комитета «Россия Донбасс» Андрей Козенко в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Примем ровно столько, сколько потребуется, — будь это 100 тысяч или 1 миллион . Здесь речь идет не о количестве, а о жизни наших соотечественников. Мы готовы это сделать, независимо от того, сколько будет детей, женщин или стариков… Все мирное население мы готовы принять и разместить», — сказал Козенко.

При этом он призвал мужчин оставаться в Донбассе.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы разместить в Крыму. По его словам, можно разместить прибывающих беженцев в крымских санаториях и отелях, оставленных на зиму.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.