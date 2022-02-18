«ОтПЦРились?»: Путин поприветствовал Лукашенко шуткой

В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер начал встречу с шутки. Об этом сообщает РИА Новости.
«ОтПЦРились?» - смеясь спросил Путин при входе своего коллеги в зал для переговоров.
После этого главы государств обнялись и пожали друг другу руки. Лукашенко признался, что мог бы приехать раньше, но ждал результатов теста. После этого лидеры разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга. Огромный овальный стол президентам не понадобился.
Это первая встреча Путина и Лукашенко в этом году. В предыдущий раз они виделись в декабре в Санкт-Петербурге. На повестке дня у двух лидеров много вопросов. Например, главы государств обсудят военное сотрудничество между странами.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с Лукашенко поучаствует в мероприятиях по военному сотрудничеству.