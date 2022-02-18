Кремль объяснил высылку заместителя посла США

Высылка заместителя посла США в РФ Барта Гормана является ответной мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Гормана решили выслать в качестве ответного шага на предшествующую провокацию. Песков также добавил, что данная мера не может обострить напряженность вокруг России.
«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», — приводят слова Пескова «Известия».
В США назвали данную меру необоснованной, так как у дипломата есть действующая виза и срок пребывания не превысил трех лет. Вашингтон также пообещал ответить России на данный жест.
Ранее Москва приняла решение выслать Барта Гормана из РФ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это было сделано в ответ на высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне.