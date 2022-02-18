Кремль объяснил высылку заместителя посла США

Высылка заместителя посла США в РФ Барта Гормана является ответной мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что Гормана решили выслать в качестве ответного шага на предшествующую провокацию. Песков также добавил, что данная мера не может обострить напряженность вокруг России.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», — приводят слова Пескова «Известия».

В США назвали данную меру необоснованной, так как у дипломата есть действующая виза и срок пребывания не превысил трех лет. Вашингтон также пообещал ответить России на данный жест.