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29 минут назад

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Елена Прошина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, однако пока ему еще требуется наблюдение врачей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя», — заявил Нилов.

Напомним, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве его состояние оценивали как стабильное.

Жириновский перестал узнавать близких

Известно, что перед тем, как заразиться COVID-19, политик сделал восемь прививок от коронавируса, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.

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