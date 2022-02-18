В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, однако пока ему еще требуется наблюдение врачей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов .

«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя», — заявил Нилов.

Известно, что перед тем, как заразиться COVID-19, политик сделал восемь прививок от коронавируса, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.