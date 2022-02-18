ВС России запустят баллистические ракеты под наблюдением Путина

В субботу, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Это анонсировали в Минобороны, пишет РИА Новости.

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В ходе учений планируются пуски баллистических и крылатых ракет, отметили в ведомстве. Кроме того, к маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

В Минобороны добавили, что учение сил стратегического сдерживания было организовано «для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».