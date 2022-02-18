Путин присвоил генеральские звания 74 силовикам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 74 военным и сотрудникам силовых структур. Документ размещен на портале правовой информации.

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Согласно указу, звания генерал-майора присвоены двадцати четырем полковникам. Два капитана первого ранга получили звания контр-адмирала, а недавно назначенный командующим Кольской флотилией контр-адмирал Эдуард Михайлов получил звание вице-адмирала.

Звание генерал-лейтенант присвоены начальнику Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Игорю Емельянову, замначальнику военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» Александру Нагалину, командующему Амурским объединением Восточного военного округа Александру Санчику.

Также воинские звания генерал-майора присвоены четверым военнослужащим Росгвардии, звание генерал-лейтенанта — одному сотруднику Росгвардии. Шестеро военнослужащих получили звания генерал-майора полиции.

В МВД присвоено одно звание генерал-лейтенанта полиции, пять человек повышены до генерал-майора полиции, двое стали генерал-майорами юстиции.