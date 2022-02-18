Москва и Киев обменялись стихами на заседании СБ ООН

Новое заседание СБ ООН на тему выполнения минских соглашений прошло в рамках председательства России в Совбезе организации. Обсуждение традиционно было приурочено к дате заключения договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины - в этом году им исполнилось уже семь лет.

Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images

Сама встреча стартовала с заявлений заместителя генсека организации, а также представителей ОБСЕ в трехсторонней контактной группе и специальной мониторинговой миссии на Украине.

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Все они констатировали, что прогресса в реализации минских соглашений нет, а ситуация на местах ухудшилась. Отдельно по линии ОБСЕ озвучили проблемы с доступом к мониторингу на линии соприкосновения сторон из-за фактической блокировки работы миссии.

Что говорит Москва

Москву на заседании представил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. В своей речи он сделал акцент на отказе Украины от выполнения минских соглашений, приведя в пример заявления официальных лиц, в том числе слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы относительно невозможности диалога с ДНР и ЛНР, хотя этого требуют соглашения.

"Спустя 7 лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта прекращения огня. Корень проблемы - систематическое нежелание Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе. Киев взял курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом", - отметил российский представитель.

С точки зрения Вершинина, Украина также активно продвигает мнение о том, что минские соглашения противоречат ее национальным интересам. Киев пытается представить Россию стороной конфликта и переложить на нее ответственность за то, что нет прогресса в урегулировании, хотя Россия в тексте договоренностей даже не упоминается.

При этом министр указал на то, что Москва распространила среди членов СБ ООН материалы Следственного комитета и RT о преступлениях военных Украины в Донбассе, в том числе связанных с применением запрещенных методов ведения войны - "прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное".

Отдельное внимание Вершинин уделил бездействию западных государств с точки зрения давления на Украину в контексте исполнения минских соглашений. По его словам, как минимум "страусиная позиция" коллег крайне разочаровывает, поскольку растущее чувство безнаказанности толкает Киев на новые отговорки по треку урегулирования.

"Хотел бы выразить надежду на то, что представители западных стран удержатся от соблазна в угоду телекамерам превратить наше сегодняшнее заседание в площадку для безосновательных, агрессивных словесных упражнений и вынести на него свои ничем не подтвержденные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на Украину Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла. Поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение", - подчеркнул дипломат.

Как высказались США Призыв Вершинина к представителям Запада о воздержании от обвинений был проигнорирован. Именно с них госсекретарь США Энтони Блинкен и начал свое выступление, объявив об угрозе "нападения" на Украину в ближайшие дни.

"Если Россия не вторгнется на Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными. Это будет гораздо более предпочтительным развитием событий, нежели то, что происходит сейчас. И в таком случае мы с радостью примем любую критику от кого угодно", - объявил глава Госдепа.

Наличие угрозы госсекретарь объяснил скоплением российских сил около украинских границ, отметив сохранение войск, несмотря на заявление Москвы о возвращении ряда военных на постоянные точки дислокации. Более того, Блинкен допустил, что Россия якобы готовит провокацию, чтобы создать повод для "нападения".

"Мы не знаем точно, как сложатся события, но Россия планирует разработать подтекст для нападения... Мы не знаем, как это будет выглядеть - как террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям или вымышленное, или же реальное использование химического оружия", - пояснил глава Госдепа.

При этом Блинкен все же признал, что альтернативы минским соглашениям для урегулирования ситуации на Украине нет, хотя США и связывают нынешнее обострение вокруг украинской территории с кризисом внутри страны. Более того, госсекретарь заверил в готовности США к диалогу с Россией по вопросам безопасности и анонсировал возможную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы также предлагаем провести встречи в рамках Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ. Эти встречи могут подготовить почву для саммита ключевых лидеров по деэскалации [на Украине] с целью достичь понимания по нашей обеспокоенности в сфере безопасности", - заключил Блинкен.

Что ответила Украина

Об опасениях относительно "российского вторжения" высказались множество спикеров: представители Великобритании, Албании, Германии, Франции и Украины. Постпред Киева в ООН Сергей Кислица в принципе сосредоточился на обвинениях в адрес Москвы, в том числе по треку минских соглашений.

"Я хочу обратить ваше внимание на ситуацию, которая поднимает процесс мирного урегулирования и мирных соглашений. Госдума РФ обратилась к президенту Путину, чтобы он признал "ЛДНР" как независимые республики. Это решение идет вопреки обязательствам, которые взяла на себя Россия как подписант минских соглашений у России есть выбор - выбрать путь деэскалации или претерпеть серьезный ответ от международного сообщества", - объявил дипломат.

С точки зрения Кислицы, Россия якобы обязана выполнять минские соглашения, поскольку ДНР и ЛНР не являются самостоятельными субъектами, а "контролируются" Москвой. При этом постпред Украины отметил, что именно российская сторона якобы мешает реализовать договоренности, отказываясь от диалога и инициатив Киева.

"Мы готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах, в том числе на уровне лидеров. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему выражает нежелание провести саммит "нормандской четверки", - добавил Кислица.

При этом в конце своего выступления постпред Украины неожиданно обратился напрямую к представителю России на русском языке: Кислица процитировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что с точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права - и том, что Россия не правопреемник, а продолжатель Советского союза.

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее", - заключил Кислица, ответив на заявление Захаровой стихами советского поэта Евтушенко.

К чему пришли стороны Итогом встречи Совета безопасности ООН по минским соглашениям можно назвать общее согласие всех сторон в том, что альтернативы документу в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине нет. Это констатировал представитель России Вершинин под конец заседания.

Заявления об угрозе "вторжения" России он назвал безосновательными, а опасения коллег из-за призыва депутатов Госдумы признать ДНР и ЛНР счел ненужной спекуляцией, поскольку позиция Москвы по минским соглашениям остается прежней. Это исключает признание республик Донбасса.

В заключении Вершинин ответил своему украинскому коллеге на стихи о Сталине, заметив, что не в первый раз Украина пытается самоутвердится за счет вопроса о законности пребывания России в ООН.

"Я вот очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Помните это четверостишие?

И если так, то что есть красота?

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором красота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Я бы сравнил красоту с мудростью. Надо, чтобы у нас принимали мудрые решение, в том числе, что касается урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер", - резюмировал министр.