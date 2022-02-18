МИД России объяснил высылку заместителя посла США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила высылку заместителя посла США Барта Гормана зеркальной мерой. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Дипломат отметила, что Горман был объявлен персоной нон грата в ответ на необоснованную высылку советника-посланника России в Вашингтоне. При этом Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США «демонстративно проигнорировал» обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».

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О высылке Гормана стало известно 17 февраля. Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

Визовая война

Представитель МИД подчеркнула, что отъезд российского дипломата усугубил и без того критический кадровый дефицит в диппредставительстве, который образовался из-за развязанной американской стороной «визовой войны».

Захарова отметила, что российская сторона «неоднократно и на разных уровнях» предлагала Вашингтону прекратить ухудшать условия функционирования дипмиссий обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения. Она также напомнила, что именно США инициировали в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня 2022 года.

Ранее российский генконсул в США Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек. По его словам, в генконсульстве также впервые нет офицера по безопасности, что является «вопиющим фактом».

США рассматривают ответные меры

В свою очередь, администрация США назвала высылку Гормана из Москвы шагом на пути эскалации. «Действия Москвы не были спровоцированы, мы считаем их шагом на пути к эскалации и уже оцениваем возможный ответ», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он также подчеркнул, что у заместителя посла США все еще действует виза. По мнению представителя американского ведомства, именно Москва сделала так, что американская миссия на территории России «укомплектована значительно хуже», чем российская миссия в США.

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран не первый год. Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что представители Госдепа на фоне ситуации с визами выдвинули ультиматум, пригрозив ему высылкой из страны в случае невыполнения российской стороной ряда условий. По его словам, в Вашингтоне «делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране.

Возможное решение визового кризиса

Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя передал генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу послание от главы МИД России Сергея Лаврова. В нем российская сторона призывает начать арбитраж, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН.

Небензя подчеркнул, что российское постпредство при ООН испытывает серьезные проблемы, касающиеся продления виз действующим сотрудникам. По его словам, дипломаты не могут покинуть страну даже в случае смерти близкого родственника.