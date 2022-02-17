Захарова: Россия направила Черногории ноту с просьбой

Посольство России в Подгорице попросило Черногорию усилить охрану своего здания из-за угроз со стороны украинской дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в Фейсбуке хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля», — написала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что 19 февраля украинское посольство организовало Марш единения для украинцев в Подгорице. «Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», — добавила Захарова.