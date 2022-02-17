Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским

«По такой заразности этот новый вид [«омикрон»] напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — уточнил Зюганов.