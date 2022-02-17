В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
37 минут назад

Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским

Газета.Ru

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его госпитализация может быть связана с эпидситуацией в Госдуме и числом заболевших депутатов. Об этом сообщает kp.ru.

Политик прокомментировал свою практически одновременную госпитализацию с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

«По такой заразности этот новый вид [«омикрон»] напоминает мне корь. Раньше говорили, что, если корь зашла в подъезд, то пока всех не перекосит, не уйдет. Это очень похоже. У нас в один из дней, я поинтересовался, 300 человек в Думе было больных, видимо, ни одного кабинета не было не заразного», — уточнил Зюганов.

Геннадий Зюганов госпитализирован

По его словам, в связи с подобной ситуацией в Государственной думе и болеющими, сложно было «укрыться» от COVID-19.

«Но из-за того, что он послабее [штамм коронавируса], ослабили некоторые, в том числе и свою личную защиту, и аккуратность», — обратил внимание народный избранник.

Зюганов не увидел ничего удивительного в сложившейся ситуации с госпитализациями.

При этом председатель КПРФ сказал, что он стал оформлять себе больничный.

«Я продолжал работать плотно. Кстати, на связи были все», — отметил депутат ГД.

Ранее Зюганов отреагировал на противоречивые данные о своей выписке из больницы.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители