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47 минут назад

Захарова призвала Байдена уволить аналитиков

Елена Прошина

Американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, предсказывавших обострение ситуации вокруг Украины, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова призвала Байдена уволить аналитиков
Фото: ТАССТАСС

«Меня поразило другое — он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», — сказала дипломата.

Ранее Байден призвал граждан России не воевать против украинцев. По словам главы Белого дома, США не намерены отправлять на Украину свою армию, если там начнется война. Глава государства также добавил, что «не верит, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной».

Как считают читатели портала американского телеканала ABC News, власти США намеренно раздувают ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину, а Байден не может привести ни одного доказательства грядущего «нападения». Отмечается, что граждане США не поверили в искренность слов своего президента.

Напомним, ранее президент США обратился к россиянам. Это произошло в ходе его выступления к нации. «Вы не наши враги», — заявил американский лидер. Также глава Белого дома сообщил о готовности Вашингтона продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.

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