«Жест отчаяния»: президент Бразилии нарушил запрет США и приехал к Путину

Президент Бразилии Жаир Болсонару провел в Кремле переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Визиту предшествовали сообщения о давлении США на бразильцев с целью сорвать встречу. Эксперты уверены, что визит бразильского лидера в Москву разрушил американский нарратив об изоляции России и помог самому Болсонару перед грядущими выборами президента.

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"Мир - это наш дом. Бог находится над нами. Мы выступаем за мир и готовы поддержать всех тех, кто выступает за это", - такими словами президент Бразилии Жаир Болсонару подвел итоги своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Помимо этого, бразильский политик упомянул, что две страны разделяют принципы защиты семейных ценностей. Видимо, таким образом популист Болсонару стремился продемонстрировать бразильским избирателям в преддверии президентских выборов на своей родине, что идеи консерватизма популярны и в других частях мира. Его следующей точкой в зарубежном турне станет Венгрия, где он проведет переговоры с премьером Виктором Орбаном, который занимает наиболее близкие ему позиции среди всех лидеров стран Евросоюза.

Болсонару, в отличие от того же Орбана и президента Франции Эммануэля Макрона, был близок к Путину и в прямом смысле - он пожал российскому коллеге руку перед началом переговоров и хотя и сидел за тем же длинным столом, но на расстоянии метра-полутора. Все это стало возможным благодаря тому, то Болсонару согласился сдать в Москве ПЦР-тест.

Среди главных политико-экономических итогов встречи - то, что российский глава государства принял предложение коллеги об ответном визите, правда, пока без конкретной даты. Президент России заверил, что по многим вопросам позиции стран близки или совпадают, и обе они выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право. Москва также выразила готовность участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева сказала "Газете.Ru", что главные интересы президента Болсонару во время визита в Россию лежат в торгово-экономической области.

"Например, Бразилия заинтересована в экспорте мяса в Россию - это важнейшая статья внешнеторгового оборота. Также у бразильцев высокая заинтересованность в импорте российских химических удобрений, ведь именно он покрывает наибольшую часть их потребностей в этой сфере. Именно торгово-экономическая повестка - квинтэссенция визита", - сказала эксперт.

Кто кого изолировал

Острые вопросы расширения НАТО и украинского кризиса на российско-бразильской пресс-конференции не затрагивались. О том, что эти темы не будут упомянуты, Болсонару говорил еще в Бразилии на фоне сообщений о давлении Вашингтона на него с целью сорвать визит.

Так, 30 января госсекретарь США Энтони Блинкен в своем разговоре с главой МИД Бразилии Карлосом Франсой выразил мнение, что поездка Болсонару в Россию может быть воспринята как поддержка действий российской стороны в Восточной Европе на фоне напряженности вокруг Украины. Вашингтон также призывал Бразилию присоединиться к "единому и твердому ответу" на политику России, взамен пообещав поддержку в деле будущего вступления Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

В итоге визит состоялся, - в Бразилии заверили, что выступают за дипломатическое урегулирование и не намерены вмешиваться в конфликт. Как писала газета Folha de S.Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в попытке изолировать Владимира Путина от международных контактов на фоне обострения отношений России и НАТО.

Американские дипломаты указывали, что визит Болсонару нельзя считать своевременным. Аналогичный сигнал США посылали Аргентине перед недавним визитом в Москву президента Альберто Фернандеса. Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с "Газетой.Ru" выразил уверенность, что визиты президентов Бразилии и Аргентины в Москву доказали, что Россия не находится в изоляции от остального мира, а санкции Евросоюза и США - сугубо их дело.

"С остальным миром мы продолжаем активничать и сотрудничать без проблем, что, конечно, полностью уничтожает американский нарратив об изоляции России из-за якобы агрессивных действий, вроде учений на собственной территории. Это болезненный удар по картине мира, которую транслирует Вашингтон, и именно с этим были связаны отчаянные попытки Госдепа сорвать визиты. Но они все равно состоялись", - сказал американист.

Изолированным себя в последнее время чувствовал скорее сам Болсонару, чья внешняя политика после ухода с поста президента США Дональда Трампа потребовала некоторых коррективов, считает Дудаков. Он напомнил, что ради следования в фарватере политике Трампа Бразилия даже разорвала несколько торговых соглашений с Китаем.

"Но потом Трамп проиграл выборы. И теперь у Болсонару нет хороших отношений ни с Китаем, ни с администрацией Джо Байдена. Нынешним же приездом в Россию он может показать, что у него есть союзники, - и так попытаться поднять свой рейтинг перед осенними выборами президента. Судя по опросам общественного мнения, он их, скорее всего, проиграет, поэтому все, что мы видим сейчас - это во многом жесты отчаяния. Я думаю, что и Байден хотел бы проигрыша Болсонару, ведь ему бы было гораздо проще общаться с бразильскими левоцентристами, чем с правым популистом и немного эксцентричным президентом", - заключил он.

Задний двор

В недавнем прошлом США уже пытались встревать в отношения России и Бразилии. Так, громким делом стало одобрение в этой латиноамериканской стране вакцины "Спутник V". Ее разработчики нашли в этом политическую подоплеку, в качестве аргумента приводя отчет министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год. Из документа следовало, что его подразделение отговаривало другие американские страны от принятия помощи от России, Венесуэлы и Кубы. И первым успешным примером назывался как раз отказ Бразилии от российской вакцины.

Впрочем, в июне 2021 года бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa с третьего раза одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины. Малек Дудаков считает, что американцы по-прежнему рассматривают Латинскую Америку как эксклюзивную сферу своего влияния.

"Все помнят пресловутую доктрину Монро XIX века. От нее, конечно, давно отказались, но тем не менее Латинская Америка для США - "задний двор", поэтому они стараются нивелировать там влияние других игроков, - России, Китая", - сказал американист.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал давление США на разных партнеров России абсолютно логичной и целостной политикой, которая проводится еще с 2014 года.

"В этом нет ничего нового, это часть политики сдерживания России. И в рамках этой политики США стремятся ослабить отношения России с ее ключевыми партнерами, которые при этом не их противники. Ведь понятно, что США не будут давить на Китай в этом плане. Но на своих партнеров или союзников американцы давят, чтобы они не сотрудничали с Москвой, а ее позиции - слабели. Здесь можно вспомнить давление еще Барака Обамы в 2016 году на премьера Японии Синдзо Абэ, чтобы он не ездил в Россию и не расширял с ней сотрудничество. То же самое было с Индией и призывом не импортировать российские вооружения и технику. США даже ввели санкции против Турции из-за С-400. И Бразилия, по их логике, должна сужать сотрудничество с Россией, на нее давление может быть даже больше - она не так важна для США, как Индия", - отметил эксперт.

Владимир Путин на пресс-конференции с Болсонару напомнил об "авторитетном" формате сотрудничества стран БРИКС, куда входят оба государства. Суслов считает, что США важно ослабить БРИКС, который для них видится "выражением неправильного выражения истории". Для США нежелательно объединение незападных центров сил, которое подрывает их позиции в глобальном управлении.

"Понятно, что чем больше противоречий будет внутри БРИКС, тем там будет меньше сотрудничества. При этом в последнее время там и так обострились китайско-индийские противоречия. Но США хотели бы, что БРИКС вообще прекратил свое существование", - сказал аналитик.