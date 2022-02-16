Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал самый стыдный эпизод в его работе

«Если вы имеете в виду в человеческом плане, чтобы было стыдно за президента, [таких ситуаций] не было ни одной, — сказал Ястржембский, отвечая на вопрос, бывало ли ему стыдно за Ельцина. — Когда президент не был, скажем, в адекватной форме и допускал какие-то ляпы, отвечая на вопросы или комментируя — да, такие ситуации были. И самая тяжелая ситуация была на пресс-конференции в Стокгольме в декабре 1997 года».