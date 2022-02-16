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49 минут назад

Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Lenta.ruиещё 12

Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы европейской безопасности.

Важной темой встречи станет стратегическое партнерство России и Белоруссии.

Президент Белоруссии анонсировал предстоящие переговоры в понедельник, 14 февраля. Он заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос вывода российских войск с территории Белоруссии после проведения учений «Союзная решимость-2022».

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