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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о признании ЛНР и ДНР

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве согласны с тем, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими соглашениями. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы обратиться к главе государства по вопросу признания республик Донбасса. В проектах обращения к президенту, которые внесли в Госдуму КПРФ и представители «Единой России», подчеркивалось, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей Донбасса и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к ним».

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

В свою очередь президент Владимир Путин, комментируя направленное ему обращение Госдумы, подчеркнул, что Россия ориентируется на Минские соглашения.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», - заявил сегодня Песков.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В феврале 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными».

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