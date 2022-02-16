В Кремле ответили на вопрос о признании ЛНР и ДНР

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве согласны с тем, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими соглашениями. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы обратиться к главе государства по вопросу признания республик Донбасса. В проектах обращения к президенту, которые внесли в Госдуму КПРФ и представители «Единой России», подчеркивалось, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей Донбасса и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к ним».

В свою очередь президент Владимир Путин, комментируя направленное ему обращение Госдумы, подчеркнул, что Россия ориентируется на Минские соглашения.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», - заявил сегодня Песков.