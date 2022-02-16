Депутат Госдумы от Курской области Иван Солодовников прокомментировал голосование по проекту признания ЛНР и ДНР

Депутат Государственной Думы РФ от Курской области Иван Солодовников 15 февраля проголосовал против проекта документа о признании российской федерацией Донецкой и Луганской народных республик. Это вызвало вопросы коллег по парламенту и журналистов.Солодовников пояснил, что на голосование вынесли два проекта постановления. Проект КПРФ направлялся сразу президенту. Документ, подготовленный фракцией партии «Единая Россия», предполагал консультацию по этому вопросу с российским МИД и другими правительственными структурами. Иван Солодовников проголосовал против проекта КПРФ. — Я проголосовал за второй вариант (ЕР), — комментирует депутат. — Своё голосование за вариант, предложенный фракцией партии ЕР, объясняю тем, что он позволяет решать вопрос о признании ДНР и ЛНР с привлечением всех возможных внешнеполитических и дипломатических ресурсов РФ (МИД) и добиваться необходимых результатов. Не говоря уже о том, что признание ЛНР и ДНР обнуляет необходимость выполнения Минских соглашений. При этом важно помнить, что президент неоднократно говорил, что выполнение Минских соглашений является безальтернативным на сегодняшний день как способ разрешения кризиса на Донбассе. Солодовников отметил, что никаких проблем с поддержкой решений фракции партии ЕР нет. — Все законодательные решения (голосование) фракции партии ЕР всегда принимаю с учетом позиции моих коллег и рекомендаций руководства фракции. В случае исчерпания дипломатических рычагов разрешения данной проблемы поддерживаю обращение коллег-депутатов к президенту с просьбой о признании вышеназванных республик. Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя обращение депутатов, также высказался за сдержанные решения.— Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений, — заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.