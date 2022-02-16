Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

«Президент обращение получил и принял его к сведению, оно является ярким показателем настроя наших депутатов и превалирующей точки зрения общественного мнения в нашей стране. Но главное — помочь урегулировать ситуацию на Украине», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время своего конференц-колла.