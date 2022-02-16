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31 минуту назад

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Ura.Ruиещё 7

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы по поводу признания независимости Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС

«Президент обращение получил и принял его к сведению, оно является ярким показателем настроя наших депутатов и превалирующей точки зрения общественного мнения в нашей стране. Но главное — помочь урегулировать ситуацию на Украине», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время своего конференц-колла.

Ранее Госдума проголосовала за отправку обращения о признании Донбасса. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что это важно для защиты россиян. Признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения, рассказал Песков.

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