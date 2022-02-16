Названы три победы Путина в украинском кризисе

"Пока рано раздавать окончательные оценки. Но можем сказать, что Путин завоевал большое преимущество в достижении тактической победы. Он добился того, что Россия вернула себе роль, с которой США должны считаться, начал российско-американские переговоры по глобальным стратегическим вооружениям и архитектуре безопасности в Европе, а дестабилизация на Украине позволила гарантировать, что страна не вступит в НАТО. Он [президент РФ] утвердил принцип, что Россия - великая держава", - сказал Караччоло и напомнил о роли Москвы в возвращении под контроль ситуации в Казахстане и о расширении российского влияния в Африке.