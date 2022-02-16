Зюганова выписали из больницы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его выписали из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Он занимается работой, чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.
"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сказал Зюганов.
Напомним, в пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, при этом компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Позднее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал, что политик последовал рекомендациям лечащего врача и принял решение пройти 2-3-дневную профилактику.
Ранее зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов от имени фракции заявил, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован с коронавирусом, стабильное, а партия надеется на его возвращение и выступление перед СМИ в ближайшее время.