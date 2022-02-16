Зюганова выписали из больницы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его выписали из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Он занимается работой, чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

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"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сказал Зюганов.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, при этом компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Позднее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал, что политик последовал рекомендациям лечащего врача и принял решение пройти 2-3-дневную профилактику.