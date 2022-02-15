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52 минуты назад

Переговоры Путина и Шольца решили провести за длинным столом

Алиса Селезнёва

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Шольца решили провести за длинным столом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры двух стран сидят за тем же длинным столом, за которым проходили переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Выбор места связан с антикоронавирусными ограничениями. Путин и Шольц при встрече не стали обмениваться рукопожатиями и расположились на внушительном расстоянии друг от друга, пишет ТАСС.

В начале переговоров президент России заявил, что рассчитывает услышать мнение канцлера ФРГ о событиях на мировой арене, и отметил, что значительная часть встречи будет посвящена вопросам безопасности.

«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Франции до этого, отказался проходить российское ПЦР-тестирование после приземления в Москве.

При этом СМИ сообщали со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что Эммануэль Макрон отказался пройти в России ПЦР-тест, так как французская сторона не могла допустить попадания его ДНК в чужие руки.Пег

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