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33 минуты назад

Госдума приняла закон о защите детей от педофилов

News.ruиещё 22

Государственная дума приняла в итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов. Как сообщается на сайте Госдумы, проживание педофила с детьми, занятие их воспитанием или образованием будет считаться отягчающим обстоятельством, а за укрывательство тяжких преступлений против детей будут предусмотрены санкции до года лишения свободы.

Госдума приняла закон об усилении мер защиты детей от педофилов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (сегодня до 14 лет) будет обязательным участие психолога. Кроме того, будет установлена градация временных ограничений их допроса в зависимости от их возраста. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие нормы важны для защиты детей от насилия, а также от тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в Интернете, и увеличить сроки давности за такие преступления. По её словам, необходимо обеспечить внесудебное незамедлительное прекращение доступа к сайтам, пропагандирующим педофилию, а также заниматься идентификацией жертв педофилии после того, как в социальных сетях появятся соответствующие фото и видеоматериалы.

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