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35 минут назад

Госпитализированный в ЦКБ Зюганов рассказал о своем самочувствии

Lenta.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чувствует себя нормально. Об этом он рассказал РИА Новости.

Госпитализированный Зюганов рассказал о своем самочувствии
Фото: ТАССТАСС

Политик заявил, что третий день подряд его анализы показывают хорошие результаты.

По словам Зюганова, вопрос о его выписке пока решается врачами.

Накануне о состоянии политика рассказали в КПРФ. По словам замглавы думской фракции партии Николая Коломейцева, Зюганов находится в рабочем состоянии, о сроках его выписки говорить пока сложно.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

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