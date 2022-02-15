Госпитализированный Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чувствует себя нормально. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Политик заявил, что третий день подряд его анализы показывают хорошие результаты.

По словам Зюганова, вопрос о его выписке пока решается врачами.

Накануне о состоянии политика рассказали в КПРФ. По словам замглавы думской фракции партии Николая Коломейцева, Зюганов находится в рабочем состоянии, о сроках его выписки говорить пока сложно.