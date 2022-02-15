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28 минут назад

Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Алиса Селезнёва

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично прокомментировал состояние отца, выразив беспокойство за него. Соответствующий пост он разместил в Facebook.

Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца
Фото: ТАССТАСС

Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве сообщили, что его состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ЛДПР отметили, что 75-летний Жириновский выздоравливает.

В свою очередь сын политика поставил в Facebook статус «беспокоится». Также Игорь Лебедев на ярком желтом фоне написал всего два слова: «Только живи!».

В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

«Долгих лет жизни, столько еще дел впереди», - написал Алексей Кобзев.

«Верим что справится! И ждем!» - прокомментировала Анна Мишлен.

Ранее в ЛДПР пообещали подать в суд на СМИ, распространяющие ложную информацию о состоянии Владимира Жириновского. В партии также пригрозили прекратить сотрудничество с интернет-изданиями, в которых появлялась непроверенная информация о политике.

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