Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично прокомментировал состояние отца, выразив беспокойство за него. Соответствующий пост он разместил в Facebook.
Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве сообщили, что его состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ЛДПР отметили, что 75-летний Жириновский выздоравливает.
В свою очередь сын политика поставил в Facebook статус «беспокоится». Также Игорь Лебедев на ярком желтом фоне написал всего два слова: «Только живи!».
В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.
«Долгих лет жизни, столько еще дел впереди», - написал Алексей Кобзев.
«Верим что справится! И ждем!» - прокомментировала Анна Мишлен.
Ранее в ЛДПР пообещали подать в суд на СМИ, распространяющие ложную информацию о состоянии Владимира Жириновского. В партии также пригрозили прекратить сотрудничество с интернет-изданиями, в которых появлялась непроверенная информация о политике.