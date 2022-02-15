Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично прокомментировал состояние отца, выразив беспокойство за него. Соответствующий пост он разместил в Facebook.

Фото: ТАСС ТАСС

Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве сообщили, что его состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе ЛДПР отметили, что 75-летний Жириновский выздоравливает.

В свою очередь сын политика поставил в Facebook статус «беспокоится». Также Игорь Лебедев на ярком желтом фоне написал всего два слова: «Только живи!».

В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

«Долгих лет жизни, столько еще дел впереди», - написал Алексей Кобзев.

«Верим что справится! И ждем!» - прокомментировала Анна Мишлен.