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36 минут назад

В России предложили запретить продажу части алкоголя

Елена Прошина

В России может оказаться под запретом производство и продажа крепкого алкоголя в пластиковой таре, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который Госдума может рассмотреть 15 февраля.

В России предложили запретить продажу части алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Совете Федерации предложили установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой таре. Под исключение попала тара не более 50 мл и импортный алкоголь.

По словам авторов инициативы, должностные лица будут наказываться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов, нарушающих закон. Юридических лиц предлагается штрафовать на суммы от 300 до 500 тысяч рублей также с конфискацией.

Как считает первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, необходимо запретить не только алкоголь в пластике, а также соки и воду, потому что это очень вредно для здоровья человека. Его поддержал первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, нужно запретить продажу любого алкоголя в пластиковой таре.

Также сенаторы предлагают наделить сотрудников правоохранительных органов полномочиями по контролю за производством и продажей такого алкоголя в стеклянной таре. Наказание будет вынесено, если на ней не окажется специальной маркировки.

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