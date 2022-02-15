Песков: Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины

Российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, сообщил CNN официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Прежде всего, президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что реакция Москвы на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована. Отмечается, что реакция Североатлантического альянса и Вашингтона на проект по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию.

Однако министр допустил, что у стран «есть шанс договориться по ключевым вопросам». При этом курс рубля резко поднялся по отношению к доллару после встречи Лаврова с Путиным.