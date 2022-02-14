Названо условие признания ДНР и ЛНР Россией

Россия признает ДНР и ЛНР при наступления Киева на Донбасс, чтобы иметь юридические основания заключения договора о взаимной помощи и обороне, предположил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с «Лентой.ру». Он считает, что признание произойдет только при таком условии, так как оно будет означать окончательный выход Украины из Минских соглашений.

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Второй вариант постановления включает в себя консультации с Министерством иностранных дел.

Наступление Киева на Донбасс — выход из Минских соглашений

«Комитет принял решение представить два варианта резолюции: один — безусловного принятия решения, второй — предложение о принятии решения после консультации с МИД. И именно последний вариант дает определенный кард-бланш руководству страны, не внося никаких обязательств. Он предлагает принять решения в зависимости от обстановки», — сказал политолог.

Жарихин считает, что в случае агрессивных действий со стороны Киева, направленных на Донбасс, МИД может согласиться с признанием республик. В противном случае, принятие решения будет отложено.

«Если произойдет нападение Киева на республики Донбасса, этим актом украинские власти окончательно выйдут из Минских соглашений. То есть, признание ЛНР и ДНР произойдет уже после того, как договоренности будут разрушены. В таком случае МИД, действительно, имеет полные основания не препятствовать признанию республик. Но пока, хотя бы формально, действуют Минские соглашения, время для этого не пришло», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Для России же признание ДНР и ЛНР будет означать появление юридических оснований для заключения с республиками договоров о взаимной помощи и обороне. На этом основании, с разрешения уже признанных субъектов международного права, Россия сможет ввести свои вооруженные силы в регион.

«Могу привести пример эффективности такого подхода. 14 лет назад Россия признала Абхазию и Южную Осетию, заключила с ними договоры о взаимной обороне. За этот срок не погиб ни один мирный житель, ни один военнослужащий. То есть, действие, совершенное только Россией и несколькими небольшими странами, привело к тому, что люди перестали гибнуть. А это самое главное», — отметил Жарихин.