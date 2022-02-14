Кадыров обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и всем украинцам, напомнив им о Киевской Руси и общей истории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обращаясь к Зеленскому, Кадыров отметил, что «время клоунады подошло к концу» и «наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий».

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Он призвал Зеленского перейти к выполнению минских соглашений, под которыми стоит подпись президента Украины.

«Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова», - обратился Кадыров к Зеленскому (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также глава Чечни напомнил украинцам о совместной с россиянами истории.

«Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ, с общей историей, культурой и религией», - подчеркнул Кадыров.

По словам главы Чечни, он не верит, что украинцы считают себя частью Запада «со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией». По его мнению, нынешние власти Украины пытаются «вытравить чувство общности» с россиянами, но украинский народ сам способен восстановить «историческую справедливость».

«Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» - заключил он.

Кадыров подчеркнул, что этот пост - его личное мнение, «скромное мнение гражданина России».