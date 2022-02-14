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1 час назад

В Госдуме поддержали проекты обращения по признанию ДНР и ЛНР

Алиса Селезнёва

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два проекта постановления об обращении к главе государства по признанию республик Донбасса. Об этом пишет ТАСС.

В Госдуме поддержали проекты обращения по признанию ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 января КПРФ внесла в Госдуму России проект обращения к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. В документе подчеркивается, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей ДНР и ЛНР и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

По данным источника в Госдуме, сегодня было рассмотрено и второе обращение, которое внесли первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров.

«Комитет прошел, приняты два постановления», - пояснил он.

Второе обращение также предусматривает призыв к главе государства признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но «с предварительным проведением консультаций с Министерством иностранных дел, чтобы в там изучили правовую и юридическую сторону».

«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», - заявил источник.

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. 22 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века», вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. При этом в ДНР сообщили о том, что располагают «достоверными сведениями о подготовке ВСУ к активным боевым действиям на Донбассе».

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